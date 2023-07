Calcio: Getafe a porte chiuse contro il Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 11 LUG - Il 13 agosto il Getafe affronterà il Barcellona campione di Spagna senza i suoi tifosi, nella prima partita della nuova stagione della Liga, dopo essere stato sanzionato per un'invasione di campo risalente al 2017. La Corte Suprema spagnola, il più alto organo giudiziario del paese, ha infatti riconsiderato la decisione della Audiencia Nacional di annullare la sanzione. I tifosi del Getafe avevano invaso il campo dello stadio Coliseum Alfonso Perez del club di Madrid dopo aver battuto il Tenerife per la promozione nella Liga sei anni fa, provocando i tifosi avversari e costringendo gli ufficiali di gara a rifugiarsi nel loro spogliatoio.

L'incontro con il Barcellona è uno dei più redditizi della stagione per il Getafe, ma il presidente Angel Torres ha assicurato di essere più rattristato per i tifosi. "Se quello che vogliono è punire i nostri sostenitori, non avremo altra scelta che accettarlo - ha detto Torres ad AS - Mi dispiace più per loro che per le finanze del club". (ANSA).