Calcio: Europeo U.19; Bollini, con Spagna serve Italia solida

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sara' contro la Spagna la semifinale azzurra all'Europeo Under 19, in programma a Malta. La Roja ha pareggiato ieri 0-0 con la Norvegia concludendo in testa il suo girone, e ora gli azzurrini di Alberto Bollini la aspettano a Ta'qali giovedì, alle 21 (diretta RaiSport). L'altra semifinale, sempre giovedi' ma alle 18, sara' Portogallo-Norvegia.

"Giochiamo contro una squadra che è ostica da sempre che ha ottimi giocatori come Ivan Fresneda, terzino destro del Real Vallodolid, oggetto di molte attenzioni nel mercato attuale, anche da parte di club italiani - ha detto Bollini, ieri allo stadio per seguire la Spagna -. Noi dobbiamo cercare di essere organizzati e solidi, contro un avversario che non ha mai perso nè subito gol nelle fasi di qualificazione" (ANSA).