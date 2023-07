Calcio: De Silvestri al raduno, pronto il rinnovo col Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - A Casteldebole, nel giorno del raduno, è presente anche Lorenzo De Silvestri. Il contratto del terzino destro classe 1988 è scaduto lo scorso 30 giugno, ma dopo l'acquisto di Beukema con cessione in contropartita di Kasius all'Az Alkmaar, il Bologna è pronto a far firmare il rinnovo annuale di contratto a De Silvestri, che partirà in ritiro con i rossoblù per quella che si preannuncia essere per il giocatore l'ultima stagione da professionista. (ANSA).