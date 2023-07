Calcio: al via oggi la campagna abbonamenti del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - Al via la campagna abbonamenti 2023/24 del Cagliari. La prima fase sarà dedicata alla prelazione: da oggi gli abbonati della scorsa stagione avranno il vantaggio di acquistare il proprio abbonamento per le 19 gare di campionato all'Unipol Domus a una tariffa dedicata, con la possibilità di conservare il proprio posto o sceglierne uno nuovo tra quelli attualmente a disposizione. Per farlo ci sarà tempo sino a martedì.

Da giovedì 20 luglio, dopo un giorno di stop, spazio alla vendita libera che si concluderà l'11 agosto.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati online sul sito di TicketOne al il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (da lunedì al venerdì 9-13 / 16-20) e nelle ricevitorie autorizzate.

Prezzi a partire da 230 euro nelle curve. Tariffe dedicate per donne, under 18, over 65 e per under 12.

In occasione della vendita libera ogni tifoso potrà invece acquistare sino a un massimo di quattro abbonamenti. È possibile rinnovare la card "Passione Casteddu". (ANSA).