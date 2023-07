Calcio: Aia, al via corsi per assistente arbitro e addetti Var

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - In vista della prossima stagione calcistica, l'Associazione italiana arbitri (Aia) ha indetto un corso di qualificazione per assistente arbitrale (in programma a Coverciano il 15 e 16 luglio) e un altro per Video match official (a Lissone, il 23 e 24 luglio. L'organico dei Vmo a disposizione della Commissione arbitrale nazionale comprende anche gli arbitri che si sono dimessi: Massimiliano Irrati, Lorenzo Maggioni, Daniele Paterna, Marco Serra e Paolo Valeri, che metteranno a disposizione la loro esperienza in sala Var.

Intanto, il Comitato nazionale, su proposta del presidente Aia, Carlo Pacifici, ha deliberato le nuove nomine tecniche ed associative. Tra l'altro sono state istituite una Commissione per lo studio, lo sviluppo ed il monitoraggio dei progetti associativi e per il contrasto alla violenza, che avrà come responsabile l'ex presidente dell'associazione, Alfredo Trentalange, ed una Commissione di studio per l'Erasmus arbitrale ed i rapporti internazionali. Inoltre, è stata nominata una Commissione di studio per i rapporti con le società di Serie A e B (referente Riccardo Pinzani) e Serie C (referente l'ex vicepresidente Aia Duccio Baglioni). (ANSA).