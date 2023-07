Balata, serie B campionato divertente e trampolino per i giovani

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Lo scorso è stato un anno che ci ha dato grandi soddisfazioni, andando avanti con coerenza e investimenti nella tecnologia. Vogliamo essere gli alfieri del calcio italiano nel mondo. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nella Lega B per tutto questo che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare". Così il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, nel corso della presentazione a Como del calendario del campionato 2023/2024.

"Fino ad ora siamo riusciti a portare avanti tutto questo con grande capacità e visione. Abbiamo raggiunto risultati strepitosi, audience incredibili rispetto alle prospettive di qualche anno fa", ha aggiunto Balata, che ha anche sottolineato i risultati sul fronte della crescita dei giovani, con gli Under20 e 21 che hanno avuto il record di minutaggio di giocatori in Europa, ma abbiamo dato spazio anche a ragazzi di 16 e 17 anni. Il nostro - ha concluso - è un campionato divertente, dove questi ragazzi hanno modo di dimostrare quanto sono bravi".

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha augurato "una stagione ricca di emozioni. Dopo i successi degli anni passati il prossimo campionato servirà per consolidarsi. Sono sicuro che avverrà grazie al giusto mix fra piazze storiche e piazze emergenti; fra innovazione e tradizione, ma anche per gli investimenti sui giovani". "Quello attuale è un momento complesso, sia sul piano economico che giudiziario - ha sottolineato Gravina nel suo messaggio - ma la difesa del prodotto Serie B è uno degli impegni che la Figc vuole mantenere". (ANSA).