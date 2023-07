Roma di nuovo a Trigoria, tifosi a Dybala 'resta'

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Riparte la stagione della Roma. Per questa mattina, infatti, era fissato il raduno a Trigoria con i primi arrivi, quelli di Andrea Belotti e José Mourinho, già a partire dalle 8. Alla spicciolata, poi, sono arrivati tutti gli altri, compreso il nuovo acquisto Aoaur. Applausi scroscianti all'arrivo di Paulo Dybala con i tifosi fuori dai cancelli del centro sportivo che gli hanno chiesto di restare. L'argentino, come il resto dei suoi compagni, non si è fermato, entrando direttamente a Trigoria, mentre ieri sera, di rientro dall'Inghilterra, intercettato dai giornalisti che gli chiedevano se fosse felice a Roma ha risposto con un sorriso e un secco "si".

Alla domanda se rimanesse nella Capitale, invece, ha aggiunto: "Si, domani (oggi, ndr) riprenderanno gli allenamenti". Il calciatore, però, aspetta di poter parlare con la dirigenza del suo contratto sul quale pende una clausola che può esser annullata ritoccando l'ingaggio a sei milioni netti a stagione. Nei prossimi giorni andrà affrontata la questione, intanto in mattinata la squadra sosterrà test atletici e visite di idoneità sportiva, mentre nel tardo pomeriggio la prima vera seduta con il pallone.

Da domani doppi allenamenti cercando di evitare gli orari più caldi e per sabato è in programma la prima amichevole contro la Boreale (società di Eccellenza romana). Per lunedì prossimo, invece, previsto il rientro dei nazionali. (ANSA).