Gold Cup: Usa e Giamaica volano in semifinale

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Stati Uniti e Giamaica hanno battuto rispettivamente Canada e Guatemala e si sono qualificate per le semifinali della Gold Cup di Concacaf.

La squadra a stelle e strisce si è imposta per 3 a 2 ai rigori contro il Canada, dopo che la partita era terminata 2-2 nei tempi regolamentari. In semifinale incontrerà Panama.

La Giamaica ha invece battuto 1-0 il Guatemala e ora affronterà il Messico. (ANSA).