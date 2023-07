Calcio: Sousa, per la Salernitana obbiettivo salvezza

(ANSA) - RIVISONDOLI, 10 LUG - "L'obiettivo è mantenersi e restare in serie A. Ho insistito per creare una base e un sistema sul quale lavorare per migliorare le dinamiche del gruppo e alzare il livello di gioco". Sono queste le prime parole di Paolo Sousa, allenatore della Salernitana, arrivata questa mattina a Rivisondoli per il ritiro estivo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il tecnico dei granata ha fissato gli obiettivi della nuova stagione. "Il calcio non è sistemico ma è un gioco basato sull'intelligenza dei protagonisti ed è anche una questione mentale. Noi abbiamo fissato gli obiettivi di mantenere la serie A e abbiamo adottato un piano d'azione. Anche la città deve rendersi conto dell'importanza di questo processo. Ci saranno sicuramente momenti di difficoltà e noi dovremo essere tutti uniti per affrontare l'intero percorso".

I granata lavoreranno in Abruzzo fino al 27 luglio per poi trasferirsi a Fiuggi (Frosinone) dove avrà luogo la seconda fase della preparazione. Paulo Sousa ha convocato 28 calciatori, tra cui anche Dia, pezzo pregiato del mercato granata che fa gola a tante società estere e di serie A. Tra i convocati ci sono anche i giovani Sfait e Iervolino e diversi calciatori che sono rientrati dai prestiti (De Matteis, Mantovani, Motoc, Mamadou Coulibaly e Boultam). A Rivisondoli i granata disputeranno le amichevoli con il Delfino Curi Perugia (mercoledì 19 alle 17) e con il Picerno (domenica 23 alle 17). Il 29, invece, la Salernitana affronterà il Frosinone allo stadio Stirpe (ANSA).