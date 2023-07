Calcio: Roma; Mourinho, bello essere di nuovo in campo

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Trigoria...difficile, ma bello essere di nuovo in campo". Così José Mourinho ha commentato sui propri social il primo giorno di lavoro al centro sportivo giallorosso, dove il "difficile" è legato al forte caldo che in questi giorni sta colpendo la Capitale. Sempre lo Special One sui propri social oggi ha reso noti i convocati di questi primi giorni di allenamento in attesa dei nazionali che si aggregheranno lunedì prossimo. Tra i volti nuovi, intanto, spicca quello di Aouar, ma anche quello di Pagano, centrocampista aggregato dalla Primavera. Infine un messaggio per Paulo Dybala perché in una storia Instagram il portoghese ha pubblicato un ritaglio di giornale che lo ritrae con il 21 giallorosso insieme alla scritta "Pura Joya". Un post camuffato da inserzione pubblicitaria per la nota marca di orologi per la quale fa da brand ambassador, ma anche un chiaro messaggio alla proprietà che dovrà incontrare l'attaccante per l'adeguamento del contratto. (ANSA).