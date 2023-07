Calcio: parte il Sassuolo, con gli enigmi Berardi e Maxime Lopez

(ANSA) - MODENA, 10 LUG - E' iniziata la stagione del Sassuolo, l'undicesima consecutiva in serie A. Primi test in mattinata al Mapei Football Center, allenamento che ha inaugurato l'annata nel pomeriggio, sotto gli occhi attenti di mister Dionisi, il riconfermato allenatore toscano, per il terzo anno di fila alla guida dei neroverdi.

Ceduto Frattesi all'inter, tornato all'Atalanta Zortea, l'attenzione è rivolta soprattutto a Berardi e al suo futuro, visto il costante interessamento di alcune big come la Lazio. Al centro del mercato anche il centrocampista Maxime Lopez.

I nuovi per ora rispondono ai nomi di Missori, Mulattieri e Volpato. In arrivo dal Frosinone Boloca, mentre è forte l'interessamento per Mattia Viti, centrale difensivo di scuola Empoli attualmente al Nizza.

Domani la partenza per il ritiro di Vipiteno dove la squadra resterà fino al 27 luglio. Sabato 15 la prima uscita contro il Real Vicenza. (ANSA).