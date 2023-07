Calcio: nuove divise Napoli, in una c'è il Vesuvio

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Una maglietta azzurra con i pantaloncini bianchi e una seconda divisa tutta bianca, sul cui sfondo campeggia il panorama della città con il Vesuvio alle spalle. Sono le prime due divise da gioco del Napoli per la prossima stagione, presentate oggi sulla nave Msc World Europa ormeggiata nel porto di Napoli. Msc diventa il main sponsor della Società e prende il posto di Lete al centro della maglietta di gioco. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la figlia Valentina che ha curato assieme ad Armani il disegno delle nuove divise hanno presentato anche il nuovo sponsor Ebay.

Lo scudetto tricolore è stato posto al centro, sopra alla scritta MSC. In un secondo momento saranno presentate altre tre magliette che completeranno la disponibilità per la prossima stagione.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha assicurato: "Vedremo sicuramente Osimhen giocare con la nostra nuova maglietta che abbiamo presentato oggi".

"Se poi dovesse arrivare un'offerta più che indecente - ha aggiunto - ce ne faremo un ragione e saremo in grado, come abbiamo scovato grandi calciatori di trovarne altri ancora. Non vi preoccupate. Qui c'è la passione azzurra che ci arde nel cuore". (ANSA).