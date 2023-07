Calcio: la maglia di Messi esposta al museo Fifa

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Tre mesi dopo l'apertura della mostra della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, il museo Fifa ha aggiunto un oggetto molto speciale alla sua collezione: una delle ultime maglie indossate da Lionel Messi.

Tutti gli oggetti della mostra sono stati raccolti dal team del Museo Fifa durante la Coppa del Mondo in Qatar. La mostra è completata da un'illustrazione che mette in luce grandi momenti e protagonisti del torneo. Tutti i visitatori del museo potranno ammirarlo all'interno della galleria della Fifa World Cup.

