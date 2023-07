Calcio: Empoli, ufficiale Maldini in prestito dal Milan

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 10 LUG - Dopo le visite mediche questa mattina l'Empoli ha ufficializzato di aver raggiunto l'accordo col Milan "per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell'Empoli e controriscatto per la società rossonera, delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini". Dunque il figlio d'arte dell'ex bandiera del Milan Paolo, lo scorso anno protagonista a Spezia, è da oggi a disposizione di Paolo Zanetti. Si è già allenato col gruppo al primo giorno di ritiro.

Secondo quanto emerge, si parla di un prestito con riscatto a 4 milioni di euro e controriscatto per il Milan a 5 milioni.

