Calcio: De Laurentiis, Giuntoli? 'Non mi aspettavo sue parole'

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - ''Le dichiarazioni di Giuntoli? Non me le aspettavo, mi ha preso di sorpresa. Se lo avessi saputo forse me ne sarei liberato prima''. E' il commento di Aurelio De Laurentiis sulle dichiarazioni del nuovo Direttore sportivo della Juventus relativamente alla sua vecchia fede per la squadra bianconera. Il presidente del Napoli ne ha parlato in occasione della presentazione delle nuove magliette da gioco della squadra.. (ANSA).