Suarez:Gravina, 'monumento del calcio italiano e internazionale'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Se ne va un monumento del calcio italiano e internazionale. Ha regalato perle di bellezza per tutti gli appassionati ispirando generazioni di calciatori e tifosi"": così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, in una nota esprime il cordoglio della Figc per la scomparsa di Luis Suarez.

Leggenda della Grande Inter e nerazzurro dal 1961 al 1970 (333 partite, 55 gol, tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali) - ricorda la Figc - Suarez arrivò in Italia dopo aver vestito la maglia del Barcellona; nel nostro campionato ha militato anche nella Sampdoria. Da allenatore della nazionale Under 21 spagnola si è invece laureato campione d'Europa nel 1986, battendo in finale proprio l'Italia. Nato nel 1935 a La Coruña (Spagna), in Italia ha guidato dalla panchina Inter, Cagliari, Spal e Como. (ANSA).