Suarez: Barcellona, 'nostra leggenda, lo ricorderemo per sempre'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Leggenda del calcio. Leggenda del Barça". Con questo tweet il Barcellona ricorda Luis Suarez, che vestì per 7 anni la maglia blaugrana con cui, nel 1960, vinse il Pallone d'Oro. Il club campione di Spagna posta poi un elenco di tutti i numeri di Suarez con la maglia del Barça.

"253 partite 141 gol 2 titoli della Liga (1958/59 e 1959/60) 2 Coppe di Spagna (1956/57 e 1958/59) 2 Coppe delle Fiere (1957/58 e 1959/60) 1 Pallone d'Oro (1960)".

"Ci mancherai molto. Riposa, in pace, Luis Suarez Miramontes".

Anche il presidente del Barcellona, Joan Laporta ha voluto ricordare sui social l'ex campione blaugrana, molto amato dal pubblico del Camp Nou. "Ci lascia Luis Suarez Miramontes - il tweet di Laporta -, calciatore eccelso che sarà eternamente ricordato dal mondo del 'barcellonismo'. Le mie condoglianze alla famiglia. Riposa in pace"- (ANSA).