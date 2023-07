Calcio: Lucas Hernandez al Psg per 40 milioni

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Lucas Hernandez firma per il Paris Saint Germain. Il difensore francese, campione del mondo nel 2018 con i Bleus, giocava fino alla scorsa stagione con il Bayern Monaco: al club bavarese sono andati 40 milioni.

L'annuncio è stato dato dallo stesso Psg. "Sono molto contento - le prime parole del difensore, che ha siglato un accordo fino al 2028 - Aspettavo da tempo di arrivare al PSG, finalmente è successo".

Lucas Hernandez e' reduce da una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita al nono minuto della prima partita della squadra francese ai Mondiali-2022 in Qatar contro l'Australia. Dall'operazione, non e' ancora tornato a disputare una partita (ANSA).