Star Usa donne Megan Rapinoe si ritira a fine stagione

(ANSA) - WASHINGTON, 08 LUG - La star della nazionale femminile di calcio degli Usa Megan Rapinoe ha annunciato sui social media che si ritirera' alla fine di questa stagione. "È con un profondo senso di pace e gratitudine che ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione giocando a questo bellissimo gioco", ha postato l'atleta. "Non avrei mai potuto immaginare i modi in cui il calcio avrebbe plasmato e cambiato la mia vita per sempre", ha aggiunto.

La due volte vincitrice della Coppa del Mondo, e oro olimpico con gli Usa a Londra 2012 (e anche bronzo a Tokyo 2020), ben nota per il suo attivismo per i diritti civili, a partire da quelli della comunita' Lgbtq+, fa parte della rosa degli Stati Uniti per i prossimi Mondiali in Australia e Nuova Zelanda.

