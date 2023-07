Lega Serie B-Qatar, Balata incontra ambasciatore Al-Sada

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha incontrato a Roma l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Qatar in Italia, S.E. Khalid Yousuf Al-Sada. Durante l'incontro - si legge in una nota della Lega di B - sono stati affrontati temi di carattere generale ed è stata anche aggiornata l'agenda di lavoro avviata dal numero uno della Serie B nei mesi scorsi con il Console del Qatar a Milano, S.E.

Abdulla Bin Jassim Al Zayara.

Proprio la visita - prosegue la nota - "è stata l'occasione per evidenziare come la collaborazione tra le due parti stia portando concretamente alla nascita di una partnership all'insegna del brand calcio 'made in italy', un sodalizio che vede lo sport strumento di coesione e veicolo di crescita comune. Sono infatti molti gli scambi e i progetti in programma che coinvolgeranno la Lega Serie B e il mondo dello sport del Qatar. Proprio questi temi, così come altri, saranno al centro del prossimo appuntamento". (ANSA).