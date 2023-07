Il sudcoreano Lee Kang-in passa dal Maiorca al Psg

(ANSA) - PARIGI, 08 LUG - Quarto acquisto di questa finestra 'estiva' di mercato da parte del Psg. Dopo Marco Asensio, Milan Skriniar e Manuel Ugarte, alla corte del nuovo allenatore dei parigini Luis Enrique arriva il nazionale della Corea del Sud Lee Kang-in, 22enne proveniente dal Maiorca. Con la maglia della squadra isolana Lee ha giocato nella scorsa stagione 39 partite, segnando 6 gol, mentre con la sua nazionale ha preso parte ai Mondiali in Qatar.

Nell'annunciare l'arrivo di Lee Kang-in il Psg non ha precisato la somma pagata al Maiorca, ma secondo i media locali si tratterebbe di 22 milioni di euro. "Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura - le prime parole del coreano da giocatore del Psg -. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere ogni partita e quanti più titoli possibile. Voglio incontrare i tifosi e renderli felici in campo. Il mio ruolo? in campo può variare, sono un centrocampista capace di giocare su entrambe le fasce". (ANSA).