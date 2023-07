Calcio: Roma; Mourinho, dal mercato non mi aspetto nulla

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare". Così José Mourinho, tecnico della Roma, intercettato a Fiumicino di rientro dalle vacanze.

Parlando della situazione di Dybala ha aggiunto: "Del suo contratto non so sulla, ma ovviamente parlo con Paulo e con tutti". Mentre con un secco "no" risponde a chi gli chiede se fosse dispiaciuto per Frattesi all'Inter. Insieme a Mourinho c'era anche Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma. Da lunedì, invece, la ripresa degli allenamenti fissata a Trigoria.

