1-0 alla Spagna, Inghilterra vince Europei Under 21

L'Inghilterra ha vinto gli Europei Under 21 battendo la Spagna per 1-0 (1-0) nella finale giocata oggi in Georgia, sul campo della Batumi Arena. Il gol-partita è stata segnato da Cole Palmer al 49' st, ma decisivo è stato anche il portiere degli 'Young Lions', James Trafford, che al nono minuto di recupero della ripresa ha parato un rigore calciato da Abel Ruiz. Così facendo Trafford ha anche mantenuto inviolata la sua porta per tutta la durata del torneo (sei partite).

Per l'Inghilterra quello di oggi è il terzo successo negli Europei Under 21, l'ultimo risaliva a 39 anni fa, nel 1984.