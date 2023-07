Serie B: Balata, 'Ricorsi non incideranno su format'

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Ricorsi in Serie B? Abbiamo aderito alle risultanze del parere della Covisoc. Ovviamente il principio che alimenta la Serie B è quello dell'intangibilità del format. Vi saranno dei ricorsi, ma questo non deve incidere sul format né creare pregiudizi". Parola di Mauro Balata, numero uno della Lega Serie B, dopo il Consiglio Figc che ha respinto il ricorso della Reggina, accogliendo invece quello del Lecco.

"Prendiamo atto del parere di oggi E aspettiamo gli esiti dei ricorsi, ma l'unico principio è quella dell'intangibilità del format che ci ha portato grandi risultati e non può subire pregiudizi per fattori estranei alla Lega di B". A sentire Balata, "è stato fatto un percorso corretto, tutte le società hanno rispettato il concetto di equità della competizione investendo a livello infrastrutturale. Siamo sereni per quanto riguarda le nostre responsabilità". (ANSA).