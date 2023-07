La Lazio svela le maglie 2023-24, omaggio allo scudetto '74

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Lazio ha presentato le prime due maglie per la nuova stagione. Entrambe presentano dettagli celebrativi del cinquantenario dal primo storico scudetto nel 1974. I modelli per l'occasione sono Ciro Immobile e Nicolò Casale: il capitano indossava la maglia casalinga, celeste, con colletto a V e l'aquila Olympia impressa in rilievo sulla parte anteriore. "Un tocco classico con un look moderno che rende omaggio alla maglia 1973-1974", si legge nel comunicato del club. Casale, invece, indossa la maglia da trasferta: di colore blu navy, ha il tricolore italiano inserito nelle strisce in rilievo sulla parte anteriore e nelle strisce utilizzate sul bordo dei polsini. Inoltre presenta delle righe più chiare che si alternano lungo tutta la divisa. Durante il ritiro di Auronzo di Cadore, verrà poi presentata la terza maglia (che dovrebbe essere bianca). (ANSA).