La Juve dà il benvenuto a Giuntoli, 'eclettico e innovativo'

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - "Eclettico, innovativo e competente: questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus": così il club bianconero ufficializza l'approdo del nuovo ds.

Dopo aver passato in rassegna la carriera del dirigente, dagli inizi da calciatore al passaggio dietro alla scrivania tra Carpi e Napoli, la società bianconera gli fa il proprio in bocca al lupo: "Ora si apre un nuovo capitolo della storia di Cristiano Giuntoli, con la speranza che possa essere una pagina lunga e speciale a tinte bianconere. In bocca al lupo!" si conclude la nota ufficiale della Juventus. (ANSA).