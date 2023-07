Calcio: Roma; ufficiale amichevole con il Tolosa il 6 agosto

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il 6 agosto la Roma sarà di scena in Francia per un'amichevole in casa del Tolosa. La gara - rende noto il club giallorosso - che si giocherà allo Stadium Municipal, è in programma alle 19.30. Il Tolosa milita in Ligue 1 ed è fresco vincitore della Coppa di Francia. Per quanto riguarda la tournée estiva, invece, dopo esser saltata la parte in Corea del Sud, la Roma potrebbe cancellare anche il viaggio a Singapore dove il 26 luglio avrebbe dovuto affrontare il Tottenham. In queste ore a Trigoria è al vaglio un ritorno in Portogallo per il ritiro a fine luglio. (ANSA).