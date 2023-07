Calcio: Milan, c'è l'accordo per l'arrivo di Pulisic

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Manca solo l'annuncio, ma Christian Pulisic è ormai un giocatore del Milan: trovata l'intesa tra i rossoneri e il Chelsea, sulla base di un accordo attorno ai 20 milioni. Restano solo da formalizzare le intese sui bonus. Per il centrocampista americano con passaporto croato, pronto un contratto da 4 anni. Si tratta del secondo giocatore in arrivo a Milanello dai Blues londinesi dopo Loftus-Cheek in questa sessione di mercato. (ANSA).