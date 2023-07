Calcio: Bakker, 'scelto l'Atalanta perché mi piace come società'

(ANSA) - BERGAMO, 07 LUG - "Teun Koopmeiners mi ha parlato bene della squadra e della città, confermando le buone sensazioni che mi hanno portato all'Atalanta. L'ho scelta perché mi piace come società". Sono le prime dichiarazioni di Mitchel Bakker, che ha firmato per 4 anni più opzione per un altro col club nerazzurro: "Ricordo l'atmosfera meravigliosa e il bello stadio di quando l'affrontai in Europa League - ha proseguito l'esterno sinistro olandese classe 2000, arrivato dal Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 9 milioni più 1 di bonus -.

Una squadra niente affatto facile da affrontare che mi aveva lasciato ottime sensazioni". Riguardo alla colonia olandese nelle file dei bergamaschi, comprensiva anche di Hans Hateboer e Marten de Roon, il neo acquisto è netto: "Spero mi possano dare una mano. L'obiettivo è giocare il più possibile, ma mi trovo già molto bene, le persone sono piacevoli e accoglienti", chiude Bakker. (ANSA).