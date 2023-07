Ecco la nuova maglia della Roma, è stile anni '90

Una maglia stile anni '90, e fuori dagli store della Roma e del nuovo sponsor tecnico ci sono già i tifosi in fila. Con un video che segna il ritorno in città dei lupi, simbolo del club capitolino, la AS Roma e Adidas hanno svelato ufficialmente la maglia 'home' della stagione 2023-'24.

che segna il ritorno di una partnership che caratterizzò la 'Magica' e la multinazionale delle tre strisce negli anni '90.

Dall'inizio di questo mese la Roma ha come partner ufficiale adidas, che veste tutte le squadre giallorosse (maschili, femminili, giovanili, Special Team ed eSports). Così, a trenta anni di distanza dall'ultima volta, le tre strisce adidas sulla maglia della squadra giallorossa, in un design che prende ispirazione dagli anni '90 e nello specifico dalla stagione 1992-'93. Minimalista e classica, la maglia "Home", già in vendita in un'unica versione (non ci sono repliche e 'authentic') al costo di 100 euro e uguale a quella che indosseranno i giocatori di José Mourinho.

Nick Craggs, Global Football General Manager di adidas, sottolinea che "siamo entusiasti di collaborare con il club e i suoi fan per scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia e realizzare dei set che definiranno un'epoca". Invece Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma, spiega che "lavoriamo costantemente per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo, l'antico e il moderno. Il ritorno della nostra partnership con adidas e il lancio di questo kit ci permettono di guardare indietro e onorare i più grandi campioni della storia del nostro club, in uno stile che allo stesso tempo racconta le nostre ambizioni per il futuro".