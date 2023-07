Dal Napoli ai ritorni di Genoa e Cagliari, la Serie A riparte

Si ricomincia, le vacanze sono finite. Sarà il Frosinone, neopromosso in Serie A, a dare il via alla sequenza dei raduni e dei ritiri delle venti squadre del nuovo campionato. La compagine del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco svolgerà due giorni di test e visite varie, poi da domenica sarà a Fiuggi per cominciare a sudare sotto il sole della cittadina termale da poco scoperta dal turismo statunitense e che, in una fase successiva, ospiterà anche una parte della preparazione precampionato della Salernitana. Domenica 9 toccherà poi all'Udinese di Andrea Sottil, compagine come le altre 'in fieri' perché anche se ogni allenatore sogna di avere già a disposizione i giocatori con cui poi lavorerà nel corso della stagione è chiaro che il mercato cambierà molte cose e determinerà un certo viavai.

Lunedì prossimo poi non sarà solo l'inizio della prossima settimana ma anche il giorno in cui si raduneranno ben undici squadre, tutte in divenire a causa di questi convulsi giorni di trattative. Fra loro ci sono grandi del calibro di Inter (che ancora aspetta Lukaku), Juventus e Milan, e la Roma di José Mourinho che proprio oggi ha diffuso le immagini ufficiali della nuova maglia, provocando lunghe file negli store del club. E poi il Cagliari, il team che in assoluto ha fatto meno vacanze, avendo giocato la finale di ritorno dei play off contro il Bari domenica 11 giugno, quindi meno di un mese fa, e un giorno dopo la finale di Champions a Istanbul fra Manchester City e Inter. Ma lunedì 10 si rimetteranno al lavoro anche un'altra neopromossa, il Genoa di Alberto Gilardino, e poi Empoli, Monza, Salernitana, Sassuolo e Torino. Insomma, un cast ricchissimo per un torneo che si annuncia combattuto come non mai e che non avrà pause, visto che si giocherà anche nel periodo delle feste natalizie e di fine anno.

Martedì 11 toccherà all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, con il raduno di Zingonia che precederà di appena cinque giorni il primo test sul campo, a Clusone contro una rappresentativa locale. Auronzo di Cadore, sempre martedì prossimo, accoglierà invece la Lazio di Maurizio Sarri, tecnico che, ancora una volta, non verrà meno alle proprie convinzioni. Così eviterà all'inizio amichevoli di ogni genere, privilegiando la preparazione vera e propria, e quindi la parte atletica e quella tattica, per far assimilare i suoi schemi ai nuovi arrivati (che per ora non ci sono). Così per vedere in campo i biancocelesti bisognerà attendere fino al 4 agosto, data del test in Inghilterra contro l'Aston Villa del nuovo ds Monchi. Poi l'8 la Lazio avrà l'onore di giocare per il Trofeo Gamper al Camp Nou contro il Barcellona. Ultimo club a radunarsi l'11 è il Verona che, come Frosinone e Udinese, non ha ancora stilato un programma di amichevoli precampionato.

Le ultime a riprendere il lavoro saranno il Bologna e la Fiorentina, entrambe mercoledì 12 e rispettivamente a Rio Pusteria e al Viola Park, i campioni d'Italia del Napoli che cominceranno a lavorare con il nuovo allenatore Rudi Garcia da venerdì 14 a Dimaro per poi spostarsi dal 28 in Abruzzo a Castel di Sangro (e lì ci sarà un'invasione di tifosi di Osimhen e soci) e infine il Lecce del nuovo tecnico D'Aversa che comincerà a prendere confidenza con i suoi da domenica 16. Tra una decina di giorni il quadro sarà quindi completo e via alla girandola di esercizi, corse e partite. Per qualcuno come l'Inter in Giappone, la Juve e il Milan negli Usa e la Roma in Indonesia (dove il caldo sarà soffocante) e Corea del Sud ci sarà il modo anche di effettuare della tournee ma anche questo serve a far lievitare gli incassi societari e quindi i vari Inzaghi, Allegri, Pioli e Mourinho dovranno adattarsi. (ANSA).