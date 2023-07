Calcio: Atalanta; Kolasinac,'Gasperini contento di me'

(ANSA) - BERGAMO, 06 LUG - "Gasperini mi ha detto che lo stile di gioco è simile a quello del Marsiglia e che è felice del mio arrivo". Sead Kolasinac si presenta all'Atalanta citando la preferenza espressa su di lui dall'allenatore nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: "Ho parlato con la dirigenza, penso sia una società fantastica che ho seguito negli ultimi anni, quando ha fatto particolarmente bene - il pensiero del braccetto o esterno sinistro svincolatosi dal Marsiglia e ufficializzato nel tardo pomeriggio dopo le viste mediche -. Sono stato molto felice quando l'Atalanta ha manifestato l'intenzione di portarmi qui. Non vedo l'ora di conoscere i compagni e di cominciare". Il trentenne nazionale bosniaco enuncia le sue priorità personali: "Voglio migliorare e aiutare la squadra il più possibile, questi sono i miei obiettivi. In sede mi hanno accolto tutti bene e il centro sportivo mi ha impressionato favorevolmente". Infine, rivolto ai tifosi sempre in inglese: "Non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio e 'forza Atalanta'". (ANSA).