++ Ora è ufficiale, Frattesi è un giocatore dell'Inter ++

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Ora è ufficiale, Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter: lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. "Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto", si legge nella nota con cui l'Inter ha confermato l'accordo con il Sassuolo. "Ora Davide è atteso da una nuova sfida, a tinte nerazzurre: Frattesi la affronterà come sempre a viso aperto", le parole della società. (ANSA).