Casini, Ancelotti-Brasile riconoscimento per calcio italiano

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "Ancelotti al Brasile è una notizia straordinaria, un riconoscimento per tutto il calcio italiano. È l'allenatore che ha vinto di più, noi poi aspetteremo felici il suo ritorno in Italia dopo questa ennesima esperienza all'estero. È come un professore italiano che diventa rettore di Oxford, siamo molto contenti". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, durante la presentazione del calendario del campionato 2023/24 "Siamo un Paese di grandi allenatori, il nostro campionato produce grandi allenatori. Anche il fatto che alcuni giocatori importanti hanno lasciato il campionato non deve preoccupare nessuno, i nostri allenatori hanno tante idee e capacità nel far crescere il talento", ha aggiunto l'ad De Siervo. (ANSA).