Milan, Luka Romero è atterrato a Malpensa

Luka Romero è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa: il giocatore argentino, classe 2004, domani sosterrà le visite mediche per il passaggio in rossonero. Romero arriva a parametro zero dalla Lazio: al Milan lo attende un contratto di 4 anni.

Stando al sito americano The Athletic, il Milan ha fatto una seconda offerta per Christian Pulisic, attaccante del Chelsea. Dopo che l'offerta iniziale di 14 milioni era stata rifiutata, i rossoneri avrebbero alzato la posta a 18,9 milioni di sterline, pari a 22 milioni di euro. Su Pulisic, 24 anni, ci sarebbe anche il Lione: sempre secondo il quotidiano online nordamericano, i francesi avrebbero formalizzato un'offerta da 25 milioni di euro.