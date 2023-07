Calcio: la Triestina diventa statunitense

(ANSA) - TRIESTE, 05 LUG - La società calcistica della Triestina è statunitense: il fondo Lbk Capital avrebbe praticamente perfezionato l'acquisto per il totale delle quote della società dalla Atlas Consulting di Simone Giacomini.

Mancherebbe soltanto la firma per sancire l'accordo. Lo riportano i media locali.

Atlas Consulting poco più di un anno fa aveva acquistato il pacchetto dalla famiglia Biasin dopo la morte improvvisa di Mario.

Il nome accostato al fondo Lbk è quello di Ben Rosenzweig, imprenditore di 36 anni con incarichi importanti in diverse aziende e che dovrebbe diventare il nuovo presidente della Triestina. Rosenzweig, 36 anni, di Atlanta, è atteso in città nel prossimo fine settimana, proprio per illustrare la strategia. (ANSA).