Calcio: Fenerbahce, Guler sara' ceduto questa estate

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Arda Guler ha deciso di lasciare iL Fenerbahce e fare il salto in un top club europeo: lo annuncia, secondo quanto riporta il sito di Hurryet, il presidente del club di Istanbul, Ali Koc. Guler, 18 anni, e' considerato uno dei giovani piu' promettenti di Europa e su di lui hanno messo gli occhi tra gli altri Milan, Barcellona, Real, Ajax, Dortmund e Siviglia. Secondo il giornale turco, attualmente l'ipotesi piu' accreditata e' il Real: dopo un viaggio dei dirigenti del Barca a Istanbul, i Blancos avrebbero superato la concorrenza valutando il baby-attaccante 30 milioni di euro e assicurando al Fenerbahce una percentuale del 20% su un'eventuale futura rivendita.

Guler ha un contratto col Fenerbahce che scade nel 2024, "e noi abbiamo trovato la formula per prolungarlo", ha detto Koc.

Ma il giocatore ha invece comunicato al club che preferisce cogliere al volo l'occasione che gli si presenta gia' da quest'anno, non firmando un rinnovo e permettendo al suo club di monetizzare prima di andare a parametro zero. (ANSA).