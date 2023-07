Calcio: Balzaretti, 'per Samardzic serve una proposta indecente'

(ANSA) - UDINE, 05 LUG - "Per Samardzic serve una proposta indecente": lo ha detto il neo direttore dell'area tecnica, Federico Balzaretti, parlando, a margine di un incontro, del mercato dell'Udinese.

"È un talento cristallino che noi vogliamo continuare a valorizzare - ha precisato - e puntiamo molto su di lui. Quanto a Pereyra, è stato il nostro capitano e ha ricevuto una proposta di rinnovo, ma si è preso del tempo per valutarla. Con Pafundi voglio parlare al più presto per spiegargli che non ci può essere una piazza migliore di quella di Udine per fargli esprimere le sue eccezionali potenzialità e dunque vogliamo che resti con noi. La trattativa per Lucca prosegue spedita, siamo fiduciosi".

Balzaretti ha anche confidato l'ottima impressione maturata nel primo colloquio telefonico con Sottil: "Ci accomuna la 'cazzimma' e l'ambizione di lavorare quotidianamente per migliorarci: sarà stimolante confrontarci per fare crescere la società". (ANSA).