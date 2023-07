Loftus-Cheek, 'è un onore essere arrivato al Milan'

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Con Tomori ho parlato molto negli ultimi due mesi, da quando si è cominciato a dire che sarei potuto venire al Milan". Lo rivela Ruben Loftus-Cheek, compagno di squadra del difensore inglese ai tempi delle giovanili del Chelsea. A Milan Tv, il nuovo numero 8 rossonero spiega: "Fikayo mi ha detto che se fossi arrivato qui, avrei capito quanto è grande il club e la sua storia. Ho sempre voluto venire al Milan, ho già sentito da avversario cosa voglia dire giocare a San Siro e l'atmosfera che sa darti". Loftus-Cheek prosegue: "Dopo 20 anni di Chelsea, inizia per me un nuovo capito. Ed è un onore farlo indossando questa maglia. Sono abituato a giocare in più ruoli, ma credo di poter dare il meglio di me nel box-to-box", prosegue. "Un paio di settimane fa mi ha scritto Leao: sta giocando al livello dei migliori del mondo e potrà continuare a migliorare. Sarà bello condividere il campo con lui". (ANSA).