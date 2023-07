Calcio: tra il Genoa e Sturaro l'addio è definitivo

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Il Genoa e Stefano Sturaro si dicono addio. Le parti non hanno trovato un accordo dopo la fine del contratto il 30 giugno scorso e il club rossoblù ha voluto salutare il centrocampista sanremese con un video sui proprio canali social accompagnato da un semplice "Grazie Stefano".

Le immagini raccontano la lunga storia in rossoblù del giocatore, classe'93, che arrivò al Genoa da Sanremo nel 2008 fino all'esordio in prima squadra in A nel 2013 dopo una prima esperienza in prestito al Modena in B.

Ceduto nel 2015 alla Juventus veste il bianconero sino al 2018 quando passa in prestito allo Sporting Lisbona. A gennaio 2019 torna definitivamente al Genoa dove rimane sino a giugno scorso, esclusa una parentesi al Verona per sei mesi da gennaio.

