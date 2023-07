Calcio: Lega Pro, progetto lavoro per chi smette di giocare

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Si è aperto il sipario sul progetto Terzo Tempo, presentato a Milano all'auditorium Bosch per offrire uno sbocco nel mondo del lavoro ai calciatori di serie C, al termine della loro carriera sportiva. Terzo Tempo è un progetto di formazione ideato da Bosch Tec con la Lega Pro: partirà il prossimo mese di ottobre, consentendo ai calciatori di serie C di intraprendere un percorso di formazione per diventare tecnici delle vendite.

All'evento ha preso parte anche l'ex calciatore Moreno Torricelli, che ha raccontato la propria esperienza tra il mondo dello sport e quello del lavoro. "Crediamo tantissimo in questo progetto e alla componente sociale e di formazione dei giovani", ha spiegato Matteo Marani, presidente della Lega Pro. "C'è molta differenza tra chi smette di giocare in serie C e chi termina in A. Il tema del dopo carriera è un problema che qualunque Lega deve porsi". (ANSA).