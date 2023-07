Roma: fatta per Llorente, torna in prestito con obbligo riscatto

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Diego Llorente torna alla Roma.

Accordo totale con il Leeds e scambio di documenti già in corso.

La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro nel caso in cui il calciatore spagnolo raggiungerà il 50% delle presenze. Con il Leeds accordo molto vicino anche per Kristensen, il terzino arriverà in prestito in giallorosso. (ANSA).