È allestita in Campidoglio la camera ardente di Vincenzo D'Amico, l'ex calciatore e bandiera della Lazio, scomparso a 68 anni.

D'Amico, l'arrivo del feretro in Campidoglio per la camera ardente





Il Sindaco di Latina Matilde Celentano ha proclamato lutto cittadino per martedì 4 luglio 2023, in concomitanza con i funerali. "È con profonda tristezza - ha commentato il Sindaco Matilde Celentano - che ho appreso della grande perdita di Vincenzo D'Amico, ex calciatore di primissimo piano, protagonista dello storico scudetto della Lazio e volto della tv sportiva italiana. Nella sua brillante carriera che l'ha portato a soli 19 anni a diventare campione d'Italia non ha mai dimenticato la sua Latina. Il mondo del calcio, così come la città dove è nato e cresciuto, perdono un grande personaggio, un grande uomo e un grande concittadino. Da subito mi sono attivata - ha continuato - per onorare al meglio la sua figura e, dopo un confronto con i familiari e in particolare con il fratello Rosario, il Comune che rappresento ha deciso di proclamare lutto cittadino. Un gesto simbolico in segno di riconoscenza.

Agenzia ANSA È morto Vincenzo D'Amico, bandiera della Lazio per 16 anni - Calcio Stella dello scudetto biancoceleste del 1973-74, aveva 68 anni. A maggio confessò: "Ho il cancro". Il club: 'Una leggenda. Coraggioso capitano in momenti difficili' (ANSA)

"Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società". Così il presidente Claudio Lotito e tutta la Lazio "con estremo dolore e profonda commozione" per la notizia della scomparsa di Vincenzo D`Amico, protagonista indiscusso dello scudetto 1973/74. "Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare - scrive il club sul sito -, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia". D`Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986. Il presidente Lotito, a nome di tutto il club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze. "Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!"

"Uno dei simboli di un'epoca di rivalità. La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D'Amico e si stringe al dolore dei suoi familiari". Con questo tweet sul proprio profilo il club giallorosso commemora Vincenzo D'Amico, ex calciatore dello scudetto del '74 della Lazio