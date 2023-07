Gold Cup Concacaf: il Qatar batte 1-0 il Messico e va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Il Qatar ha battuto il Messico 1-0 nella notte e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale della Gold Cup della Concacaf. I messicani erano già qualificati.

Nell'altra partita del gruppo B a poco è valsa, quindi, la vittoria per 2-1 su Haiti da parte dell'Honduras. Il Qatar sta giocando per la seconda volta come squadra ospite nel torneo per il Nord e Centro America e i Caraibi.

Bel gruppo A larga vittoria per 6-0 degli Usa, già qualificati, su Trinidad e Tobago: seconda tripletta nel torneo per Jesus Ferreira. Qualificata anche la Giamaica che ha battuto 5-0 St. Kitts e Nevis a Santa Clara, in California. (ANSA).