Euro U19: l'Italia parte bene, battuta Malta 4-0

Avvio a gonfie vele per l'Italia agli Europei Under 19 a Malta. Al National Stadium di Ta' Qali, gli azzurrini hanno sconfitto 4-0 i pari età della Nazionale maltese, padroni di casa, nel primo match della fase a gironi del gruppo A. Azzurrini in gol su rigore con N'Dour (19') ed Esposito (32'), e su azione con D'Andrea (47'). Chiude Vignato al 90'+2 ancora su rigore.