Calcio: Kristian Shevchenko firma per il Watford

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Un nuovo Shevchenko presto in campo in Championship, seconda divisione del campionato inglese: è Kristian, sedicenne figlio di Andrij e pronto a iniziare la sua carriera da professionista nel Watford. Pochi giorni fa i figli d'arte Weah e Thuram sono sbarcati in Italia sull'esempio dei loro genitori. Ma sono tante le storie "di padre in figlio", anche meno note: da Federico Redondo a Ronaldinho jr, passando per i "piccoli" Gullit e Klinsmann.

Il secondogenito di casa Shevchenko ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Watford. Dopo le esperienze nelle giovanili di Chelsea e Tottenham, il figlio dell'ex attaccante del Milan vuole far sbocciare in Inghilterra la sua giovane carriera. (ANSA).