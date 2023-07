Ultime news di calciomercato: per la Juve c'è l'idea Berardi

Sentirsi offrire 20 milioni a stagione a 45 anni è una soddisfazione, ma Gigi BUFFON più che all'Arabia Saudita pensa al ritiro dal calcio giocato. A Parma lo vorrebbero ancora per dodici mesi, per ritentare la scalata alla massima serie ma il mito azzurro, campione del mondo 2006, sembra orientato a lasciare per motivi familiari e per qualche acciacco. Intanto nella Saudi League, e più precisamente all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, va BROZOVIC, mossa che permette all'Inter di puntare su FRATTESI, che rimane il caso più intricato di questi giorni di mercato.

Ora la Roma sembra tornata in vantaggio per il centrocampista che fu già suo nelle giovanili, ma rimane il fatto che i giallorossi, comunque vada, non sembrano intenzionati a inserire BOVE in questa trattativa, nonostante le insistenze del Sassuolo (a cui la Juventus ha chiesto informazioni su BERARDI) per avere il ragazzo lanciato nei mesi scorsi da Mourinho. Sempre a proposito della Roma, in Inghilterra scrivono che il gm dei gialloroissi Tiago Pinto per l'attacco ora starebbe puntando su GREENWOOD del Manchester United, che gli inglesi sarebbero disponbili a cedere anche in prestito. Si tratta del calciatore 21enne che a febbraio di quest'anno è stato scagionato da tutte le accuse a suo carico, contenute in una denuncia presentata un anno prima dall'ex fidanzata, che prevedevano tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo. Nel mirino dei giallorossi rimane comunque anche SCAMACCA, ma c'è sempre il problema che il West Ham non intende cederlo a titolo temporaneo.

E sempre in materia di attaccanti, il Galatasaray (dove probabilmente non rimarrà ICARDI, tentato da Juve e Milan) si è fatto avanti con la Fiorentina per JOVIC, mentre la Juve è sempre nell'ordine di idee di cedere VLAHOVIC se arriverà l'offerta giusta. Il serbo piace da tempo al Chelsea. Nella Torino bianconera potrebbe arrivare anche NANDEZ da Cagliari, mentre il nome di ZIELINSKI è, almeno per ora, una suggestione legata all'arrivo alla Juve del nuovo ds Giuntoli. Questo dirigente non è ancora stato sostituito in casa Napoli, ma gli emissari di De Laurentiis sono al lavoro dopo aver ricevuto indicazioni dal nuovo tecnico Rudi Garcia. Così sono al lavoro per MAXIME LOPEZ, 'regista' del Sassuolo e per TOUSART, 26enne che Garcia ha avuto a Lione e che ora è all'Herta Berlino. Fra il Napoli e la società tedesca c'è stato già un approccio, perché l'Hertha vorrebbe DEMME, ma chiedono anche un conguaglio economico a proprio favore. Per sostituire Kim in difesa i nomi più 'caldi' sono quelli del francese, naturalizzato spagnolo, LE NORMAND della Real Sociedad (che però ha una clausola di 40 milioni) e del giapponese KO ITAKURA del Borussia Moenchengladbach.

Il Milan ha chiesto DIA alla Salernitana, che a sua volta è in pole per FABBIAN, talento interista che quest'anno ha giocato nella Reggina. Il Sassuolo vuole MULATTIERI dall'Inter a prescindere dall'affare Frattesi, mentre per il suo attacco il Bologna punta su OKEREKE. A Verona il nuovo allenatore Baroni ha chiesto di fare il possibile per prendere SAPONARA, intanto in gialloblù sta per arrivare dal Celtic il difensore nazionale under 21 scozzese WELSH. Il Milan sta definendo l'arrivo di REIJNDERS dall'Az Alkmaar, mentre il Monza è vicinissimo a GAGLIARDINI. In Inghilterra Guardiola ha chiesto alla dirigenza del Manchester City l'acquisto di DE JONG del Barcellona.