Szoboszlai al Liverpool, pagati i 70 milioni della clausola

(ANSA) - LIVERPOOL, 02 LUG - Il Liverpool ha annunciato di aver ingaggiato il 22enne talento ungherese Domink Szoboszlai, giocatore che nell'estate del 2020 era stato sul punto di venire alla Lazio. I Reds non hanno fornito ulteriori dettagli, ma la stampa inglese scrive che il giocatore arriva alla corte di Jurgen Klopp dopo il pagamento dei 70 milioni di euro della clausola di rescissione del contratto che il calciatore aveva con il Lipsia.

Szoboszlai era arrivato appena quindicenne al Salisburgo che lo aveva promosso in prima squadra a maggio del 2018. Dopo 83 presenze e 26 gol con la maglia della squadra austriaca targata Red Bull, nel gennaio del 2021 era passato al Lipsia, con cui ha segnato 20 reti e servito 22 assist in 91 incontri.

L'ungherese è il secondo acquisto del Liverpool in questa finestra estiva di mercato dopo il campione del mondo argentino Alexis MacAllister, prelevato dal Brighton. (ANSA).