Jorge Jesùs torna in Arabia, allenerà l'Al Hilal

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Jorge Jesùs, tecnico portoghese considerato l'alternativa a Carlo Ancelotti nel caso di mancato accordo fra l'attuale tecnico del Real Madrid e la federcalcio brasiliana (cbf), ha rotto gli induci e ha deciso di tornare ad allenare in Arabia Saudita. Allenerà infatti l'Al Hilal, club vicecampione del mondo, che ha già guidato dall'agosto del 2018 al gennaio del 2019, vincendo la Supercoppa nazionale. "Sono entusiasta di tornare in un posto dove sono stato felice", il commento di Jesùs, che prende il posto dell'argentino Ramon Diaz. Il portoghese è reduce dall'esperienza in Turchia al Fenerbahce dove aver vinto tutto in Sudamerica con il Flamengo.

L'Al Hilal è la società che, nei giorni scorsi di mercato, ha acquistato il portoghese Ruben Neves dal Wolverhampton e l'ex Napoli Kalidou Koulibaly dal Chelsea. (ANSA).