In Campidoglio la camera ardente di D'Amico

Sarà allestita in Campidoglio la camera ardente di Vincenzo D'Amico, l'ex calciatore e bandiera della Lazio, scomparso ieri a 68 anni. L'apertura al pubblico, fa sapere il Comune di Roma, nella sala della Protomoteca, è prevista dalle 13 alle 19.



Il Sindaco di Latina Matilde Celentano ha proclamato lutto cittadino per il giorno martedì 4 luglio 2023, in concomitanza con i funerali di Vincenzo D'Amico. "È con profonda tristezza - ha commentato il Sindaco Matilde Celentano - che ho appreso della grande perdita di Vincenzo D'Amico, ex calciatore di primissimo piano, protagonista dello storico scudetto della Lazio e volto della tv sportiva italiana. Nella sua brillante carriera che l'ha portato a soli 19 anni a diventare campione d'Italia non ha mai dimenticato la sua Latina. Il mondo del calcio, così come la città dove è nato e cresciuto, perdono un grande personaggio, un grande uomo e un grande concittadino. Da subito mi sono attivata - ha continuato - per onorare al meglio la sua figura e, dopo un confronto con i familiari e in particolare con il fratello Rosario, il Comune che rappresento ha deciso di proclamare lutto cittadino. Un gesto simbolico in segno di riconoscenza. Nella stessa giornata saranno esposte le bandiere a mezz'asta".





Agenzia ANSA È morto Vincenzo D'Amico, bandiera della Lazio per 16 anni - Calcio Stella dello scudetto biancoceleste del 1973-74, aveva 68 anni. A maggio confessò: "Ho il cancro". Il club: 'Una leggenda. Coraggioso capitano in momenti difficili' (ANSA)